Stand: 08.03.2024 17:05 Uhr Mann bei Unfall in Riepsdorf bei Grömitz schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Riepsdorf bei Grömitz (Kreis Ostholstein) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 54-jährige Ostholsteiner am Morgen zu schnell auf der L231 unterwegs - er ist dann in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Erdwall geprallt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus dem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2024 | 16:00 Uhr