Stand: 27.01.2025 15:54 Uhr Mahnmal für Lübecker Geschwisterpaar in Timmendorfer Strand enthüllt

Zum Holocaust-Gedenktag ist am Montagvormittag am Ostsee-Gymnasium in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ein Mahnmal für das Lübecker Geschwisterpaar Hermann und Hanna Mecklenburg enthüllt worden. Die beiden starben 1942 im Alter von 15 und 20 Jahren in Auschwitz in der Gaskammer. Die Skulptur, die einen immer enger werdenden Tunnel darstellt, wurde von Paula Lücke im Rahmen eines Schülerprojekts entworfen. Sie soll das Gefühl der Einschüchterung und die schwindende Hoffnung der Geschwister symbolisieren. Der Entwurf wurde vom Lübecker Bildhauer Winni Schaak umgesetzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2025 | 16:30 Uhr