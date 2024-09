Stand: 02.09.2024 15:47 Uhr Maasbüll: Auto kollidiert mit Traktorgespann

Zwischen Maasbüll und Rüllschau (beide Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagmorgen ein Auto mit einem Traktorgespann zusammengestoßen. In einer Kurve schwenkte der Pflug des Traktors nach Polizeiangaben aus und kollidierte dann mit dem entgegenkommenden Wagen. Der 42-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Straße musste wegen der Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg