Luxus-Mercedes in Kuddewörde gestohlen

In Kuddewörde im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein grauer Mercedes AMG mit Oldesloer Kennzeichen gestohlen worden. Der Wagen im Wert von rund 210.000 Euro wurde offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendet. Laut Polizei drangen die bislang unbekannten Täter gewaltsam in ein ehemaliges Gutshaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen den Fahrzeugschlüssel. Mit diesem entwendeten sie den vor dem Haus parkenden Mercedes. Von den Dieben fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen.

