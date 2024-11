Stand: 22.11.2024 09:34 Uhr Lübecker Weihnachtsmärkte eröffnen mit Lichterprozession

Am Montagnachmittag (25.11) beginnt die Lübecker Weihnachtswelt mit einer Andacht in St. Marien und einer Lichterprozession durch die Altstadt nach St. Petri. Auf elf verschiedenen Weihnachtsmärkten können Besucher aus 50.000 Bechern Punsch trinken oder bei mehr als 200 Kunsthandwerkern stöbern. Bei der Auswahl der Stände, die an den Weihnachsmärkten teilnehmen, wird - laut Inke Möller vom Lübeck-Travemünde Marketing - darauf geachtet, dass es später eine gute Mischung gibt - zwischen Gastronomie, Süßwaren und Kunsthandwerk. Auch auf die Qualität der Produkte und auf das Erscheinungsbild der Stände werde dabei geachtet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck