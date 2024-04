Stand: 23.04.2024 10:34 Uhr Lübecker Ruderer gewinnen bei Deutschen Meisterschaften

Erik Reimer und Moritz Eckmann von der Lübecker Ruder-Gesellschaft haben am Wochenende bei den Deutschen Kleinbootmeisterschaften in Krefeld den Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann gewonnen. Hoffnungen auf einen Einsatz bei der Weltmeisterschaft in Kanada dürfen sie sich aber wohl nicht machen. Der Deutsche Ruderverband wird diese Bootsklasse trotz Qualifikation nicht zur Weltmeisterschaft mitnehmen. Das teilte der Landestrainer mit.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:30 Uhr