Stand: 12.11.2024 10:09 Uhr Lübeck erhöht Parkgebühren ab 2025

Die Parkgebühren in Lübeck werden vom 1. Januar 2025 an teurer. Das teilte die Stadt mit. Pro Stunde kostet das Parken dann zwischen zwei und drei Euro. Das Stadtgebiet wird künftig in fünf Gebührenzonen aufgeteilt. Das Tagesticket in Lübeck-Travemünde soll in Zukunft zwölf statt vier Euro kosten. Laut Hansestadt soll das neue Gebührenmodell den Parkverkehr besser lenken und die Verkehrssituation entlasten.

