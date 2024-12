Stand: 13.12.2024 14:38 Uhr Lübeck: Weihnachtliche Traktoren-Tour für Kinderkrebsstation

An Sonnabendnachmittag findet eine besondere Aktion norddeutscher Bäuerinnen und Bauern statt: Rund 35 Landwirte machen sich mit bunt geschmückten und beleuchteten Traktoren auf den Weg zur Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck. Die Route führt die Traktoren von Eichede über Bad Oldesloe, Hamberge und Reinfeld im Kreis Stormarn nach Lübeck. Dort fahren sie am Holstentor vorbei und schließlich zum UKSH. Die Aktion "Wir bringen euch zum Strahlen" wird von André Hildebrand organisiert, der das Ziel der Fahrt erklärt: "Jedes Kind bekommt ein Weihnachtsgeschenk, das es sich vorher aussuchen konnte. Wir wollen der Station und den Kindern etwas Gutes tun und gleichzeitig Geldspenden sammeln", so Hildebrand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck