Stand: 03.12.2024 15:35 Uhr Lübeck: Unternehmer Dr. Christian Dräger ist tot

Der Lübecker Unternehmer Dr. Christian Dräger ist tot. Er ist am Sonnabend im Alter von 90 Jahren verstorben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Über viele Jahre prägte er als Vorstandsvorsitzender die Drägerwerk AG - das Familienunternehmen hatte er von seinem Vater übernommen. Unter seiner Leitung modernisierte er die Firma, setzte auf Globalisierung und technologische Innovation in der Medizintechnik. Später übergab er die Firmenleitung an seinen Bruder Theo. Derzeit führt Sohn Stefan die Drägerwerk AG in fünfter Generation.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck