Stand: 28.05.2024 10:05 Uhr Lübeck: Seenotrettung wird auf Obertrave nachgestellt

In Lübeck wird am Dienstagnachmittag eine große Seenotrettung auf der Obertrave simuliert. Diese Übung ist Teil einer Diskussionsveranstaltung mit Europapolitikern verschiedener Parteien. Die Referentin der Landesbeauftragten für Flüchtlings- und Zuwanderungsfragen, Julia Trinh, sagte dazu: "Anlässlich der Europawahl am 9. Juni möchte die Landeszuwanderungsbeauftragte nochmal auf das Thema Seenotrettung aufmerksam machen, die täglich eigentlich an den außereuropäischen Grenzen im Mittelmeer stattfindet, wo Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden, die auf dem Weg sind, nach Europa zu fliehen."

