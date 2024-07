Stand: 17.07.2024 15:37 Uhr Lübeck: Rettungsdienste oft schnell am Einsatzort

Nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand sollte innerhalb von acht Minuten professionelle Hilfe beim Patienten sein. SWR-Recherchen zeigten, dass dies in vielen Regionen Schleswig-Holsteins zu selten passiert. In Lübeck war die Quote jedoch vergleichsweise gut: Die Lübecker Ersthelfer erreichten in 80 Prozent der Fälle den Einsatzort innerhalb der geforderten Zeit. Bessere Ergebnisse verzeichneten nur die Stadt Kiel und der Kreis Nordfriesland. Die Kreise Ostholstein und Herzogtum Lauenburg machten keine Angaben zur Einsatzzeit.

Weitere Informationen Wenn Tempo zählt: Wie schnell ist der Rettungsdienst in SH vor Ort? In den meisten Regionen gelingt es zu selten, Menschen mit einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand innerhalb der empfohlenen Zeit zu versorgen. mehr

