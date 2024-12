Stand: 10.12.2024 09:16 Uhr Lübeck: Mehr als 15.000 Euro vom Weihnachtsmarkt gestohlen

Auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt haben Diebe über 10.000 Euro aus einem Getränkestand auf dem Marienkirchhof gestohlen. Das berichtet die Polizei. Der Diebstahl hatte sich bereits am Freitag ereignet. Schon Ende November waren in einem ähnlichen Fall mehr als 5.000 Euro entwendet worden. Die Beamten raten den Standbetreibern, das Bargeld sicher aufzubewahren.

Polizeisprecher Ulli Gerlach dazu: "Bargeldbeträge sollten niemals aus den Augen gelassen werden. Bei laufendem Betrieb sollte das Bargeld in Verschlusssystemen sicher aufbewahrt werden. Behalten Sie nur so viel Bargeld wie erforderlich an den Ständen und wenn Sie dieses abholen lassen oder abgeben, seien Sie sicher, dass Sie dabei nicht durch fremde Personen beobachtet werden. So schützen Sie sich vor möglichen Tätern und bieten Tätern auch keine weiteren Tatgelegenheiten." Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat.

