Stand: 11.06.2024 15:36 Uhr Lübeck: Lastwagen fängt Feuer

In der Posener Straße in Lübeck ist am Dienstagfrüh ein Lastwagen in Brand geraten. Er stand nur etwa vier Meter von einem Wohn- und Geschäftsgebäude entfernt. Diese musste evakuiert werden. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Erst in der Nacht zuvor hatte ebenfalls im Stadtteil St. Lorenz-Nord ein Fahrzeug gebrannt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

