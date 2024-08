Stand: 02.08.2024 08:22 Uhr Lübeck: Drei Männer versprühen Pfefferspray in Boutique

In einer Boutique in Lübecker ist am Donnerstag offenbar Pfefferspray versprüht worden. Laut Polizei tränten mehreren Kunden die Augen. Die Aufregung war demnach zunächst groß, weil die Ursache unklar war. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, dass drei Männer das stark reizende Spray versprüht haben. Das Gebäude wurde geräumt und später von der Feuerwehr wieder freigegeben. Das Motiv der Männer ist unklar.

