Stand: 26.06.2024 15:10 Uhr Lkw im Graben: Ersthelferin bei Folgeunfall schwer verletzt

In Böel bei Süderbrarup sind bei einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte kam am Dienstagnachmittag zunächst ein Lastwagen von der Straße ab und rutschte in den Graben. Der 60-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Eine 48-jährige stoppte ihr Auto und wollte erste Hilfe leisten. In dem Moment, als sie aussteigen wollte fuhr ein weiteres Auto dann auf ihren Kleinwagen auf. Die Ersthelferin wurde schwer, die Beifahrerin des zweiten Autos leicht verletzt. Alle drei kamen in ein Krankenhaus.

