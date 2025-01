Stand: 31.01.2025 09:21 Uhr Letzter Arbeitstag von Büsums Bürgermeister Lütje

Nach mehr als zehn Jahren im Amt ist am Freitag der letzte Arbeitstag für Büsums (Kreis Dithmarschen) amtierenden Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum). Der Verwaltungschef der Nordseegemeinde hatte bereits im September 2023 angekündigt, sich nach 20 Jahren in der Gemeindepolitik zurückzuziehen. Sein Nachfolger Oliver Kumbartzky (FDP) wird am Sonnabend das Amt antreten.

