Der Mobilitätsmanager der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen), Karsten Hartmann, hat am Donnerstag (03.04) eine neue Ladestation für E-Bikes in Heide eröffnet. Die Station im Bereich Südermarkt ist damit bereits die zweite Lademöglichkeit für Radlerinnen und Radler in der Stadt. Auch insgesamt hat die E-Bike-Ladeinfrastruktur an der Westküste in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Apps wie "E-Station" zeigen allein Dithmarschen und Steinburg mehr als 30 Ladepunkte an. Da es sich bei vielen der Stationen um Anlagen mit mehreren Ladefächern handelt, ist die tatsächliche Zahl deutlich größer.

Timo Nienhörster, Infrastrukturbeauftragter bei Dithmarschen Tourismus, begrüßt diese Entwicklung. Schließlich nehme der Radtourismus in der Region eine immer größere Stellung ein. "Andererseits muss man bedenken, dass wir bei den neusten E-Bikes mittlerweile Reichweiten von bis zu 150 Kilometern haben, sodass ich persönlich den flächendeckenden Ausbau fast schon ein wenig infrage stelle", so Nienhörster. Wichtiger seien vielleicht gute Rastmöglichkeiten und Servicestationen.

