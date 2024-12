Stand: 18.12.2024 15:53 Uhr Neuer Büsumer Bürgermeister vereidigt

In Büsum (Kreis Dithmarschen) wurde am Dienstagabend der neue Bürgermeister vereidigt: Oliver Kumbartzky (FDP), bisher Landtagsabgeordneter, tritt am 1. Februar 2025 das Bürgermeisteramt an. Er folgt auf Hans-Jürgen Lütje von der Freien Wählergemeinschaft Büsum.

In seiner Antrittsrede betonte Kumbartzky, dass sich Büsum trotz wachsender Herausforderungen treu bleiben müsse. Die Gemeinde solle in den kommenden Jahren "noch attraktiver für Einheimische und Gäste, noch klimafreundlicher und vor allem noch menschlicher" werden. Dies wolle er unter anderem durch die Stärkung des Ehrenamts und Maßnahmen gegen Einsamkeit erreichen. Die letzte Sitzung der Gemeindevertretung im Jahr wird traditionell auf Plattdeutsch gehalten - auch Oliver Kumbartzky hat auf Plattdeutsch gesprochen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen