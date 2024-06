Stand: 05.06.2024 16:45 Uhr Lesen, Schreiben, Rechnen: Wie Grundschüler in SH besser werden sollen

Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein beherrschen Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen immer schlechter. Das Bildungsministerium will gegensteuern und hat am Mittwoch ein neues Maßnahmenpaket vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den Grundschulen. Dort soll die Lesezeit erhöht werden. Zudem soll die Rechtschreibung verbessert und Mathelehrkräfte sollen besser ausgebildet werden.

Seit Jahren entwickeln sich die Kompetenzen bei Grundschülern in Schleswig-Holstein laut verschiedener Studien besorgniserregend. In Lesen, Schreiben und Rechnen werden die Mindeststandards nicht erreicht. Außerdem seien die Bildungsstände bei der Einschulung sehr unterschiedlich, so Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Ziel müsse es sein, dem Abwärtstrend entgegenzuwirken.

Die Opposition sieht Nachbesserungsbedarf. Aus Sicht von Martin Habersaat, dem bildungspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, müsse es ausreichend studierte Lehrkräfte an den Schulen geben. Außerdem müsse Bildung bereits vor der Einschulung beginnen. Auch die FDP spricht sich für Sprachtests und Fördermaßnahmen bereits bei Vierjährigen aus.

