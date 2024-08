Stand: 19.08.2024 09:35 Uhr Landstraße zwischen Grande und Trittau bis Oktober gesperrt

In Grande im Kreis Stormarn ist die Landesstraße Richtung Trittau bis Ende Oktober teilweise gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr baut eine neue Straßenmeisterei. Bisher saßen die Bundes- und Landes-Straßenmeistereien in einem Haus, was aber nach einer Reform der Autobahnverwaltung 2017 nicht mehr zulässig war. Jetzt wird ein eigenes Gebäude für 23 Millionen Euro gebaut. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2024 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn