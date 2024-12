Stand: 10.12.2024 20:16 Uhr Landeshaushalt: Ausgaben werden in SH auf Notwendiges beschränkt

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat am Dienstag die sogenannte Nachschiebeliste für den Haushalt 2025 vorgestellt. Sie geht aktuell von Einnahmen in Höhe von rund 16,5 Milliarden Euro aus - dem stehen geplante Ausgaben von etwa 17,66 Milliarden Euro gegenüber. Zu Buche schlagen auch die 300 Millionen Euro, die für die Northvolt-Bürgschaft fällig werden.

Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) sprach von einer unverändert engen Haushaltslage und sagte, man investiere in wichtige Zukunftsthemen: Bildung, Klima und Infrastruktur. "Es ist uns gelungen, die zusätzlichen Ausgaben auf das Notwendige zu beschränken und dadurch den Handlungsbedarf, der im September bei etwas über 185 Millionen lag, in etwa zu halten." Es bleibe aber anspruchsvoll, die Lücke im Haushalt zu schließen, so Schneider.

VIDEO: Finanzministerin Schneider stellt Haushaltsanpassungen vor (1 Min)

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.12.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haushaltspolitik