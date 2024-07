Stand: 04.07.2024 08:44 Uhr Land fördert neues Touristenzentrum in Wedel

Wedel (Kreis Pinneberg) bekommt ein neues Besucher- und Touristenzentrum. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) übergibt dafür am Donnerstag einen Förderbescheid über 800.000 Euro. Die Stadt und auch das Land sehen nach eigenen Angaben besondere Chancen für den Tourismus - vor allem durch die Nähe zum Hamburger Hafen und die direkte Lage am Elberadweg. Auch durch den idyllischen Schulauer Hafen hat die Stadt nach Auffassung des Landes eine zentrale Bedeutung für den Tourismus in der Region. Das neue Besucher- und Touristenzentrum soll an der an der Ostpromenade am Hafen in Wedel entstehen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2024 | 08:30 Uhr