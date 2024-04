Stand: 22.04.2024 10:40 Uhr Längerer Stromausfall in Bad Schwartau

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) hat es am Samstagabend einen längeren Stromausfall gegeben. Von 19 bis circa 23.30 Uhr dauerte der Ausfall an, teilte ein Sprecher von Travenetz mit. Kurz danach kam es zu zwei weiteren kurzen Stromausfällen. Zur Ursache liegen noch keine Angaben vor.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 08:30 Uhr