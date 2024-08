Stand: 02.08.2024 17:24 Uhr Längere Nordbahnzüge für Wacken und CSD

Die Nordbahn will am kommenden Wochenende für Abreisende vom Wacken Open Air sowie Anreisende zum Christopher Street Day in Hamburg Züge mit doppelter Länge auf der Marschbahnstrecke anbieten. Damit soll den Besucherinnen und Besuchern eine stressfreie Fahrt ermöglicht werden. Die Nordbahn will die verlängerten Züge bereits vereinzelt ab Freitagabend einsetzen. Am Sonnabend und am Sonntag fahren sie dort ganztägig.

