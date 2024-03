Stand: 27.03.2024 17:43 Uhr LSV plant umfangreiche Straßensanierungen im Norden

In Nordfriesland und Schleswig-Flensburg steht in diesem Jahr die Sanierung von knapp 147 Kilometern Straße, gut 24 Kilometer Radwegen und neun Bauwerken auf dem Plan. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit. Das Geld dafür - rund 97 Millionen Euro - kommt von Bund, Land und den Kreisen. Eines der größten Projekte ist der Neubau der Schleibrücke Lindaunis. Hierbei ist neben dem LBV auch die Deutsche Bahn für die Planung und Bauausführung zuständig. Weitere Bauprojekte sind der Ausbau der B5 zwischen Tönning und Husum sowie die B199 in Flensburg zwischen der Eckernförder Landstraße und der Mozartstraße. Die B5 sei nicht nur wegen der Ansiedlung von Northvolt, sondern auch für die Anbindung der Westküste wichtig, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU).

