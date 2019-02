Stand: 28.02.2019 15:48 Uhr

Kiel: LNG-betriebenes Spezialschiff ausgedockt

Heute Morgen wurde es für die "ATAIR" ernst: Nachdem bereits tags zuvor das Schwimmdock 8a der Werft German Naval Yards Kiel geflutet wurde, machte das 114 Millionen Euro teure Forschungsschiff erste Meter auf der Kieler Förde. Zwei Schlepper zogen das Schiff zur nahe gelegenen Pier. Das besondere an dem Spezialschiff ist sein Antrieb, der ganz auf den Kraftstoff LNG, also verflüssigtes Erdgas, setzt. Die Abgase enthalten weniger Kohlendioxid als andere Verbrennungsmotoren und so gut wie kein Schwefeldioxid. Somit gilt die "ATAIR" als umweltfreundlichstes Behörden-Schiff Deutschlands. Auftraggeber ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogaphie (BSH).

Erfolgreich ausgedockt: "ATAIR" schwimmt auf Förde Schleswig-Holstein Magazin - 28.02.2019 19:30 Uhr Die "ATAIR" soll eines der saubersten Behördenschiffe Europas werden. Am Donnerstag wurde das LNG-betriebene Forschungsschiff in Kiel ausgedockt, begleitet von zwei Schleppern.







Zu groß für Fassmer-Werft

Den Zuschlag für den Neubau hatte 2016 die Fassmer-Werft im niedersächsischen Berne erhalten. Da die Werft in der Wesermarsch zu klein für den Bau der "ATAIR" ist, holte sie sich die German Naval Yards Kiel als Partner mit ins Boot. Im Dezember 2017 wurde es auf der Kieler Werft auf Kiel gelegt. Nach rund 15 Monaten Arbeit im Dock schwimmt die "ATAIR" jetzt. Im Frühjahr 2020 soll sie mit einer Länge von 75 Metern, einer Breite von 17 Metern und einem Tiefgang von fünf Metern auf Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik auf Forschungsreisen gehen. Zu den Aufgaben gehören unter anderem Vermessung des Meeresboden, die Wracksuche und auch die Wartung von Seezeichen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.

Brunsbüttel will LNG-Terminal

Der Tank der "ATAIR" fasst 3,5 Lkw-Ladungen Flüssigerdgas und reicht für eine Distanz von 4.500 Seemeilen. Da es in Deutschland noch kein Hafen mit LNG-Terminal gibt, muss der Treibstoff per Tanklaster aus Rotterdam angeliefert werden. Das soll sich bald ändern. Die Häfen von Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade haben sich als LNG-Standort beworden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht von mindestens zwei Terminals in Deutschland aus.

