Am Donnerstagabend kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Kupfermühle (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Mercedes mit Hamburger Kennzeichen. Die drei Insassen gaben an, ein Casino besuchen zu wollen. Auf die Frage, ob sie mehr als 10.000 Euro Bargeld dabei hätten, antwortete der 45-jährige dänische Fahrer, sie hätten 8.000 Dänischen Kronen und 2.000 Euro dabei. Die Beamten wurden jedoch misstrauisch und durchsuchten den Wagen. Dabei fanden sie insgesamt 148.000 Dänische Kronen, das entspricht rund 20.000 Euro, und mehr als 2.000 Euro in bar. Der Zoll beschlagnahmte das Geld, und der Fahrer muss nun mit einem Verfahren wegen Geldwäsche rechnen.

