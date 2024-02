Kundgebungen und Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in SH Stand: 01.02.2024 10:13 Uhr In Rellingen und Neumünster sind heute Kunsdgebungen und Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant. Auch am Freitag und am Wochenende wollen die Menschen auf die Straße gehen.

In vielen Städten in Schleswig-Holstein sind auch in den kommenden Wochen Kundgebungen und Demonstrationen geplant. Die folgende Liste gibt eine Übersicht über noch geplante Aktionen, dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

In Rellingen (Kreis Pinneberg) veranstalten die Gemeinde und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde heute auf dem Arkadenhof eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Ab 18 Uhr sind kurze Ansprachen von Pastorin Inga Roetz-Millon und Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) unter musikalischer Begleitung geplant.

In Neumünster wollen sich heute Beschäftigte des Friedrich-Ebert-Krankenhauses mit einer so genannten "aktiven Mittagspause" gegen Rechtsextremismus einsetzen. Zwischen 13.15 und 13:45 Uhr treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Klinikleitung zu der Kundgebung. Im FEK arbeiten Mitarbeiter aus 53 verschiedenen Nationen.

In Kiel findet am Freitag (2. Februar) eine Demonstration gegen Rechtsextremismus statt. Laut Polizei werden 4.000 Menschen erwartet. Die Demo beginnt 15 Uhr auf dem Exerzierplatz, dafür wird der Parkplatz für Autos bereits ab 12 Uhr gesperrt. Nach der Kundgebung ist ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant. Die geplante Strecke führt über von der Rathausstraße, über Holstenbrücke, Andreas-Gayk-Straße, Sophienblatt, Ringstraße und Schützenwall zurück zum Exerzierplatz.

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Freitag (2. Februar) eine Demo gegen Rechtsextremismus vor dem Rathaus mit 5.000 Menschen geplant. Dazu hat der Organisator des CSD Norderstedt aufgerufen. Um 16 Uhr soll eine Mahnwache mit Redebeiträgen von Vertretern von Bund, Land und Stadt beginnen. Die Teilnehmenden werden von den Organisatoren gebeten, möglichst zu Fuß, mit dem Rad oder der U1 zur Veranstaltung zu kommen. Wegen der Straßensperrungen rund um das Rathaus muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

In Eutin (Kreis Ostholstein) rufen Vertreter aus Politik, Vereinen und Verbänden unter dem Motto "Ostholstein steht auf" zum Protest am Sonnabend (3. Februar) auf. Die Kundgebung startet um 15 Uhr auf dem Eutiner Marktplatz. Ein Sternmarsch beginnt um 14.30 Uhr am Wasserturm.

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist unter dem Motto "Segeberg steht auf - Nie wieder ist jetzt" ebenfalls am 3. Februar um 15 Uhr eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf dem Marktplatz geplant.

In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) wollen die Menschen am Freitag, 9. Februar, mit dem Leitspruch "Holo steht auf - gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" auf die Straße gehen. Die Demo ist von 16 bis 17.30 Uhr geplant.

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) wollen die "Omas gegen rechts" und der Runde Tisch Ahrensburg ab sofort jeden Sonnabend eine Mahnwache abhalten.

Viele Menschen auf Demos

Landesweit finden derzeit regelmäßig Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt: So nahmen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) am vergangenen Dienstag laut Polizei und Veranstalter rund 800 Menschen an einer Kundgebung teil. Auch in Wedel (Kreis Pinneberg) demonstrierten am Dienstagabend rund 2.000 Menschen unter dem Motto "Wedel steht auf". Im Anschluss an den Demonstrationszug durch die Stadt wurde der Wedeler Hafen mit Kerzen erleuchtet. Am Montag waren in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) nach Angaben der Polizei rund 1.000 Menschen auf der Straße, um gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung zu protestieren.

Tausende in SH auf den Straßen

Zudem hatte es in den vergangenen Wochen unter anderem drei Demonstrationen in Kiel mit 7.000, 5.000 und 11.500 Teilnehmenden gegeben, zwei in Lübeck mit 2.000 und 8.000 Menschen. Bei einer Demonstration in Flensburg kamen 10.000 Teilnehmer. In Pinneberg und Henstedt-Ulzburg versammelten sich jeweils 3.500. In Heide (Kreis Dithmarschen) kamen laut Polizei insgesamt 1.500 Menschen zusammmen. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) nahmen etwa 6.000 Menschen teil. 5.000 Teilnehmende waren es in Husum (Kreis Nordfriesland), in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kamen laut Polizei 2.200 Menschen. Rund 3.000 Menschen nahmen Ende Januar an einer Demonstration in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) teil. Bei einer Kundgebung auf dem Großflecken in Neumünster schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 4.000 Menschen. In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schätzten die Beamten die Teilnehmerzahl auf etwa 3.000 Menschen.

"Gemeinschaftsgefühl trägt die Demokratie"

Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Paula Diehl von der Universität Kiel beschreibt die Menschen, die aktuell auf die Straße gehen, als eine sehr heterogene Gruppe - dies sei gut für die Demokratie, denn dieser "Schulterschluss verbindet verschiedene Teile der Gesellschaft". Sie glaubt, dass es auch über das kommende Wochenende hinaus viele weitere Folgedemonstrationen geben wird: "Die Zivilgesellschaft ist mobilisiert", sagt die Expertin für politische Kultur.

Bei Massenveranstaltungen wie diesen gebe es immer einen starken Solidarisierungsprozess. "Es ist unglaublich motivierend zusammen zu sein und das Gefühl zu bekommen, 'man ist nicht allein und man kann etwas bewirken'", beschreibt es Diehl. Außerdem erzeugten Massendemonstrationen das Gefühl, "dass man doch gegen den Rechtsruck etwas tun kann."

Debatte auch im Landtag

Die Abgeordneten im schleswig-holsteinischen Landtag brachten Ende Januar Woche einen Dringlichkeitsantrag ein, in dem sich alle Landtagsfraktionen stark für eine wehrhafte Demokratie machen. "Es ist unsere Aufgabe, dass unsere rechtlichen Mittel dazu dienen, unsere Demokratie vor diesen Faschisten zu schützen", so SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, die bisherigen Aktionen im Land seien ein ermutigendes Zeichen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es gebe keine Ausreden mehr wegzusehen. Jeder könne Haltung zeigen und sich gegen Rechtsextremismus erheben.

Auslöser für die Debatte im Landtag sind auch die bundesweiten Proteste gegen Rechtsextremismus und -populismus, denen Enthüllungen des Recherchenetzwerks "Correctiv" vorausgingen. Die unabhängige Redaktion hatte über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen und Unternehmern berichtet. Tausende Menschen hatten deutschlandweit gegen die Pläne zur Ausbürgerung von Menschen mit Migrationsgeschichte protestiert - auch in Schleswig-Holstein.

