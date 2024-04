Stand: 11.04.2024 14:48 Uhr Künftiges Wasserstoffnetz soll auch durch SH verlaufen

Der Bundestag hat am Mittwoch eine Gesetzesnovelle verabschiedet, um ein künftiges Wasserstoffnetz aufzubauen. Wichtige Leitungen dafür sollen dann wegen der bestehenden Wasserstoffindustrie auch an der Westküste entlang laufen. Die bestehende Wasserstoffleitung zwischen Brunsbüttel und Heide (beide Kreis Dithmarschen) soll bis 2030 an die Nord-Süd-Leitung nach Dänemark angeschlossen werden. Das dann 10.000 Kilometer lange Wasserstoffnetz sei nach Angaben von Ingrid Nestle, Sprecherin für Klima und Energie bei den Grünen, ein wichtiger Baustein für die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien. Die Kosten werden auf rund 20 Milliarden Euro geschätzt.

