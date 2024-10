Stand: 21.10.2024 15:32 Uhr Kreis Steinburg: Bilanz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und Mindestlohn

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls in Itzehoe (Kreis Steinburg) hat in der vergangenen Woche insgesamt fast 140 Beschäftigte in verschiedenen Betrieben der Region kontrolliert. Schwerpunkte waren mögliche Schwarzarbeit, Einhaltung des Mindestlohnes und Verstöße bei der Zahlung der Sozialversicherungsabgaben durch den Arbeitgeber. Jetzt habe man die Ergebnisse ausgewertet, so ein Sprecher des Hauptzollamtes Itzehoe. Demnach sei man vor allem in den Bereichen gesetzlicher Mindestlohn und Sozialversicherungsabgaben fündig geworden: Elf Personen waren nicht zur Sozialversicherung angemeldet. Zudem gab es diverse Verstöße gegen die Zahlung des Mindestlohnes. Der beträgt seit Anfang des Jahres 12,41 Euro pro Stunde.

