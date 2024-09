Stand: 30.09.2024 09:59 Uhr Kreis Segeberg: Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Klein Gladebrügge (Kreis Segeberg) am Wochenende laufen die Ermittlungen der Polizei dazu. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Bus am Sonnabend in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Die 62-jährige Autofahrerin überlebte den Unfall nicht. Der Busfahrer und drei Menschen, die im Bus saßen, wurden leicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg