Stand: 25.09.2024 16:12 Uhr Kreis Plön warnt vor Blaualgen im Großen Plöner See

Am Ufer des Großen Plöner Sees sind Blaualgen festgestellt worden. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Plön teilte mit, dass im Bereich Fegetasche die leicht grünliche Färbung des Seewassers auf eine Blaualgenblüte hinweise. Die Algenblüte entsteht laut Kreis in nährstoffreichen Gewässern nach einer Periode mit wärmeren Wassertemperaturen.

Auch in anderen Bereichen, wie am Plöner Bootshafen ist die Algenblüte zu sehen. Ob es sich dort auch um Blaualgen handelt, ist bislang unklar. Die Stadt Plön will Warnschilder aufstellen. Blaualgen können bei Hautkontakt zu Gliederschmerzen, Übelkeit oder Atemwegserkrankungen führen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön