Kreis Pinneberg will neues Baumschulmuseum bauen

Der Kreis Pinneberg will neues Baumschulmuseum bauen und hat dafür jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. In Pinneberg-Thesdorf gibt es das einzige deutsche Baumschulmuseum. Doch das stößt mittlerweile an seine Grenzen. Personal, Ausstattung und Standort lassen eine innovative Weiterentwicklung nicht zu, erklärt der Kreis. Das neue Museum soll Vivaneum heißen und könnte 2031 fertiggestellt sein.

Der Kreis Pinneberg rechnet mit Kosten von etwa 60 Millionen Euro. Jährlich sollen rund 130.000 Gäste kommen. Das bisherige Baumschulmuseum in Pinneberg-Thesdorf hat nur von Mai bis Oktober geöffnet. Jährlich kommen aktuell 3.000 Besucher:innen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg