Kreis Pinneberg: Streit um Senkung der Kreisumlage Stand: 03.05.2023 20:51 Uhr Es ist eine ungewöhnliche Aktion: Alle 49 Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis Pinneberg haben sich zusammengetan und gehen gegen die Kreispolitik vor. Denn: Sie wollen künftig weniger Geld an den Kreis zahlen.

von Katharina van der Beek

Sieben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter anderem aus Schenefeld, Elmshorn, Quickborn, Rellingen und Tornesch haben dazu stellvertretend für alle Gemeinden eine Resolution unterzeichnet. Die Forderung: eine Senkung der sogenannten Kreisumlage. Denn die Frustration vieler Bürgermeister ist groß. Jahr für Jahr zahlen die Kommunen durch die Kreisumlage Geld an den Kreis. Dieser soll dadurch Aufgaben wie die Abfallentsorgung, Sozialhilfe oder auch kreiseigene Schulen finanzieren können. Die Kritik der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aber: Der Kreis baue sich durch die Umlage immer weiter Rücklagen auf, während es in vielen Kommunen an Geld fehlt.

Überschüsse beim Kreis sorgen für Ärger

"Der Kreis hat in den vergangenen Jahren immer Überschüsse erwirtschaftet, aber sie nicht gleichermaßen ausgekehrt", erklärt Torneschs Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos). "Darüber sind wir verärgert." Allein im vergangenen Jahr hat der Kreis durch die Umlage rund 150 Millionen Euro eingenommen. Ginge es nach den Städten, Ämtern und Gemeinden würde die Kreisumlage um zwei Prozent gesenkt. Tornesch, wo es jetzt schon ein Haushaltsdefizit von rund 6,5 Millionen Euro gibt, hätte dann, rechnet Kählert, etwa 440.000 Euro mehr zu Verfügung - genug, um eine 6-gruppige Kindertagesstätte ein Jahr lang zu unterhalten. "Wir haben bestimmte Maßnahmen zurückgestellt und uns auf das Wichtigste beschränkt. Wir würden sehr gerne bei der Mobilitätswende mehr tun können, wir möchten Schulplätze und Kitaplätze schaffen."

Auch in Rellingen fordert Bürgermeister Marc Trampe (parteilos), dass mehr Geld in seiner Gemeinde bleibt. Zehn Millionen Euro zahle die Gemeinde aktuell an Kreisumlage. Dabei könne das Geld gut in eine neue Grundschule und eine Sporthalle investiert werden, aktuell geht das nur, wenn sich die Gemeinde Geld leiht. "Jeden Euro, den wir nicht an den Kreis zahlen müssen, müssen wir auch weniger Kredite aufnehmen. Deswegen ist das für uns eine ganz einfache Rechnung: möglichst geringe Kreisumlage und das Geld dann vor Ort investieren."

Kreistag offen für Gespräche

Kurz vor der Kommunalwahl fordern die Gemeinden also, dass sich die Fraktionen im Kreistag positionieren und eine Zusage zur Senkung der Kreisumlage geben. Heike Beukelmann, die Vorsitzende des Hauptausschusses und CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreis, hält das für unrealistisch. Inhaltlich sei sie offen für eine Senkung der Umlage, die Resolution sei aber nicht nachvollziehbar. "Sehr viel von Resolutionen ist eigentlich immer der Ausdruck, dass man nicht miteinander reden kann und das finde ich sehr schade." Aus ihrer Sicht wäre es besser gewesen, direkte Gespräche zu vereinbaren. Laut den Bürgermeistern waren solche bislang ergebnislos. Beukelmann sieht die Resolution aber als Hinweis darauf, dass das Thema mit einem neuen Parlament angegangen werden müsse.

Kreisumlagen in den vergangenen Jahren gesunken

In den vergangenen Jahren ist die Kreisumlage bereits mehrfach gesenkt worden - im Kreis Pinneberg um sieben Prozent. Aber auch in vielen anderen Kreisen in Schleswig-Holstein wurde sie gesenkt. Laut Reinhard Sager (CDU), dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages und Landrat in Ostholstein, habe sich durch erhöhte Steuereinnahmen die finanzielle Lage vielerorts verbessert. "Und dieser neue Spielraum ist auch genutzt worden, um immer wieder die Kreisumlage in den Gemeinden und Städten zu senken", so der Landrat. Größeren Streit um die Kreisumlage sei ihm aus anderen Kreisen auch nicht bekannt. "Da es ums Geld geht, ist das mitunter eine konfliktträchtige Angelegenheit", meint er. Ein Streitthema sei es aber selten.

In Pinneberg ist die Kreisumlage am Mittwoch Thema im Kreistag. Dass es vor der Wahl noch eine Zusage über eine künftige Senkung der Kreisumlage geben wird, gilt als unwahrscheinlich. Laut Rellingens Bürgermeister Trampe sei es aber denkbar, dass Gemeinden den Streit notfalls gerichtlich klären.

