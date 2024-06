Stand: 27.06.2024 08:26 Uhr Krankenhausreform: Von der Decken hofft auf Änderungen

Am Donnerstag kommt die Krankenhausreform in erster Lesung in den Bundestag. Die Länder lehnen die Reform in ihrer jetzt geplanten Form ab. Die Gesundheitsministerin von Schleswig-Holstein, Kerstin von der Decken (CDU), die auch Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz ist, sorgt sich vor allem um den Erhalt von Krankenhäusern auf dem Land. Diese würden laut von der Decken dringend gebraucht. Darum soll die Reform auf jeden Fall Kooperation erlauben, sagte von der Decken NDR Schleswig-Holstein. Der Gesetzentwurf könnte im Bundestag noch von den Bundestagsabgeordneten geändert werden. Darauf hofft nun die schleswig-holsteinische Gesundheitsministerin.

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 06:00 Uhr