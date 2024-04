Stand: 16.04.2024 09:38 Uhr Kommunale Kliniken vereinbaren enge Kooperation

Die verbliebenen kommunalen Krankenhäuser in Itzehoe (Kreis Steinburg), Heide, Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen), Neumünster und Kiel haben am Montag eine engere Zusammenarbeit beschlossen. Zunächst überprüfen sie, ob zentrale Leistungen wie Verwaltung, IT-Dienstleistungen, Einkauf und Apothekenleistungen zusammengelegt werden können.

Hintergrund ist die Insolvenz der Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und die Privatisierung der Imlandkliniken in Rendsburg-Eckernförde. Sie gehörten davor auch zu den kommunalen Krankenhäusern des so genannten 6K-Verbunds, sind allerdings in finanzielle Schieflage geraten. Ein gleiches Schicksal wollen die verbliebenen kommunalen Krankenhäuser durch die engere Zusammenarbeit nun verhindern.

