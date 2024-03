Stand: 12.03.2024 09:56 Uhr Geklautes Ortsschild von Seester taucht wieder auf

Im Kreis Pinneberg hat die Polizei nach eigenen Angaben im Februar sechs Anzeigen wegen geklauter Ortsschilder gezählt. In einem Fall hat ein Schild jedoch den Weg zur betroffenen Gemeinde zurückgefunden. In Seester bekam Bürgermeister Hermann Stieler (CDU) Besuch von einem Vater, dessen Tochter das Schild von Freunden zum Geburtstag bekommen hatte. Der Vater brachte das Schild mit - und inzwischen hängt das Ortsschild wieder in Seester.

