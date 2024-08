Stand: 30.08.2024 09:07 Uhr Offene Tür beim Katastrophenschutzzentrum Kreis Stormarn

Das Katastrophenschutzzentrum im Kreis Stormarn lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem Gelände des neuen Zentrums in Hammoor können sich Interessierte von 11 bis 16 Uhr unter anderem an einer Herz-Lungen-Wiederbelebung probieren, Vorführübungen des Löschzugs für Gefahrgut anschauen oder sich über die verschiedenen Fahrzeuge aller Bereiche informieren. Mit dem Tag der offenen Tür möchte der Katastrophenschutz neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer finden, erklärt Jan Hendrick Teichert vom Fachdienst Gefahrenabwehr im Kreis Stormarn: "Starkregenereignisse, Hochwasser, größere Havarien oder auch Unfälle und nicht zuletzt auch ein flächendeckender Stromausfall sind Szenarien, in denen der Katastrophenschutz wichtig wird und die Struktur der Bevölkerung aufrechterhält."

