Schildkröte in Niendorf an der Ostsee entdeckt

Am Sonnabend ist in Niendorf (Kreis Ostholstein) eine Griechische Landschildkröte in freier Wildbahn gefunden worden. Aktuell befindet sie sich auf einem Erdbeerbeet eines Scharbeutzer Gemeindemitarbeiters. Wem das Tier gehört, ist nicht bekannt. Der Besitzer oder die Besitzerin soll sich bei der Polizei melden.

