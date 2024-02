Stand: 27.02.2024 11:35 Uhr Rader Hochbrücke: A7 wird für Reparaturarbeiten gesperrt

Die Autobahn GmbH will die A7 am Sonntag im Bereich der Rader Hochbrücke für dringende Reparaturen in Richtung Süden sperren. Die Arbeiten sollen nach Angaben einer Sprecherin morgens um 6 Uhr beginnen und bis 21 Uhr dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Hamburg, ab Büdelsdorf über die B203 und die A210 in Richtung Kiel umgeleitet. Vom Dreieck Kiel-West läuft der Verkehr dann über die A215 wieder in Richtung A7.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2024 | 08:30 Uhr