06.06.2024 Stadtwerke Flensburg befüllen zweiten Wärmespeicher

Die Stadtwerke in Flensburg befüllen in den kommenden Tagen ihren zweiten Wärmespeicher. Der Behälter kann 29 Millionen Liter Wasser aufnehmen. Geplant ist, dass der bereits vorhandene Elektrodenheizkessel das Wasser nur erwärmt, wenn die Strompreise gerade günstig sind - etwa mittags, wenn ein Überangebot an Solarenergie vorhanden ist. Ab 2027 soll die erste Großwärmepumpe das Wasser deutlich effizienter erwärmen. Im Speicher kann die Wärmeenergie zwischengelagert werden, bis sie für das Flensburger Fernwärmenetz benötigt wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2024 | 16:30 Uhr