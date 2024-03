Stand: 27.03.2024 15:31 Uhr Klinikum Itzehoe als besonders kinderfreundlich zertifiziert

Das Klinikum Itzehoe im Kreis Steinburg hat bereits zum 7. Mal das Zertifikat "Ausgezeichnet. Für Kinder" erhalten. Damit zeichnet der Verband der Kinderkliniken gemeinsam mit anderen Berufsgesellschaften für Kinder geeignete Krankenhäuser aus. In Schleswig-Holstein sind das derzeit nur das UKSH und die Kinderklinik in Itzehoe.

Um die Auszeichnung zu erhalten, muss es in den Kliniken hohe Standards wie eine hohe Quote an Pflegerinnen und Pflegern geben - und Behandlungs-Teams, die auf Kinder spezialisiert sind. In der Akademie des Klinikums Itzehoe gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, in der Ausbildung einen Schwerpunkt auf Kinderkrankenpflege zu legen.

