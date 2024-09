Stand: 18.09.2024 09:00 Uhr Klimastreik und Parking Day: Straßenfest in Lübeck geplant

Im Rahmen des globalen Klimastreiks und des internationalen Parking Days am Freitag haben Greenpeace, Vereine und Aktivisten aus Lübeck ein Straßenfest organisiert. Aktionen finden den Veranstaltern zufolge auf Parkflächen in der Mühlenstraße und Krähenstraße statt, um zu zeigen, wie Straßenraum besser genutzt werden kann. Bis zum Abend werden Parklücken blockiert. Fridays for Future ruft parallel zu einem globalen Klimastreik auf. Ab 14 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Klingenberg geplant.

