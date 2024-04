Stand: 10.04.2024 09:59 Uhr Brand auf Spielplatz in Lübeck-St. Gertrud

Auf einem Kinderspielplatz in Lübeck-St. Gertrud hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Unbekannte hatten dort offenbar gezündelt. "Gegen 2.15 Uhr am Dienstagmorgen hat die Leitstelle der Feuerwehr einen Anruf eines Anwohners bekommen", sagt Polizeisprecher Moritz Dorsch. Ein Streifenwagen fand auf dem Spielplatz in der Guerickestraße einen Kletterturm aus Holz, der in voller Ausdehnung brannte, so Dorsch. Vor Ort konnten die Beamten keine Tatverdächtigen antreffen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.04.2024 | 08:30 Uhr