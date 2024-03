Stand: 06.03.2024 13:11 Uhr Klanxbüll: Betrunkener hält Autozug nach Sylt auf

In Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) hat ein offenbar betrunkener Mann am Dienstagnachmittag einen Autozug nach Sylt gestoppt. Wie die Bundespolizei mitteilte, stand der 38-Jährige im Gleisbett und zwang so den Zug zum Anhalten. Er hatte demnach vorher mehrere Biere getrunken und einen Joint geraucht - auf Sylt wollte er für Nachschub sorgen. Gegen den Mann wird jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Bundespolizei warnt davor, sich auf Bahngleisen aufzuhalten - das sei lebensgefährlich und nicht umsonst verboten.

