Stand: 29.04.2024 09:39 Uhr Kirchenkreis Nordfriesland verabschiedet Propst Jürgen Jessen-Thiesen

Der Kirchenkreis Nordfriesland hat am Sonntag in der St. Marien Kirche in Husum Propst Jürgen Jessen-Thiesen verabschiedet. Der Propst war 15 Jahre für den Kirchenkreis tätig. In seiner Amtszeit trieb er unter anderem Projekte wie das Evangelische Regionalzentrum Westküste voran. Dort sind die Kinder- und Jugendarbeit, die Frauenarbeit, die ökumenische und diakonische Bildungsarbeit, die Arbeitsstelle "Integration von Geflüchteten" und das Fördermittelmanagement an einem Ort untergebracht. Ein besonderes Anliegen war dem Probst auch die Sanierung der denkmalgeschützten Kirchen auf Eiderstedt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2024 | 08:30 Uhr