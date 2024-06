Stand: 20.06.2024 10:26 Uhr Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg schreibt offenen Brief an Kanzler

Bund und Länder beraten heute über die Asyl- und Migrationspolitik. Im Vorfeld haben mehr als 300 Organisationen einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten unterzeichnet – darunter auch der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Die Unterzeichner fordern, dass Asylverfahren nicht an Drittstaaten wie Ruanda ausgelagert werden. Die große Sorge ist laut der Flüchtlingsbeauftragten des Kirchenkreises, Elisabeth Hartmann-Runge, dass es dort nicht rechtsstaatlich vor sich geht: "Wie die sorgfältige Einzelfallprüfung durchgeführt werden soll, dazu kann ja außer Beteuerungen bislang noch niemand etwas Konkretes sagen."

