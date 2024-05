Stand: 31.05.2024 10:20 Uhr Kirchen-Hüter in Heide gesucht

Die evangelische Kirchengemeinde Heide (Kreis Dithmarschen) sucht ehrenamtliche Kirchen-Hüterinnen oder Hüter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen während der täglichen Öffnungszeiten in der Kirche am Heider Marktplatz anwesend sein, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen Fragen zu beantworten. Gleichzeitig sollen sie auch auf die aufwendig sanierte und vor zwei Wochen wieder eröffnete Kirche aufpassen, sagt Pastorin Luise Jarck-Albers. "Gerade weil unsere Kirche so ein historisches Denkmal ist, können wir sie nicht unbeaufsichtigt offen lassen. Da hat es in der Vergangenheit auch schlechte Erfahrungen gegeben", sagte die Pastorin. "Insofern sind wir darauf angewiesen, dass wenn wir die Kirche regelmäßig offen lassen wollen, dass dann Menschen da sind, die alles im Auge behalten." Die ersten Ehrenamtlichen sind laut Jarck-Albers schon gefunden und freuen sich auf ihre Aufgabe. Ein erstes Vorbereitungstreffen der ehrenamtlichen Kirchen-Hüterinnen und Hüter findet am Freitag um 17 Uhr in der St. Jürgen-Kirche statt.

