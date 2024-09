Stand: 19.09.2024 17:25 Uhr Kinder in Wenningstedt und Tinnum aus Auto heraus angesprochen

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) berichtet die Polizei von zwei Fällen, bei denen Männer Kinder aus einem schwarzen Auto heraus angesprochen haben. In Tinnum soll ein älterer Mann behauptet haben, er wolle einen Jungen im Auftrag der Eltern abholen. In Wenningstedt wurden am Mittwoch zwei Kindern von einem etwa 30 Jahre alten Mann Süßigkeiten angeboten. Die Kinder gingen jeweils nicht darauf ein.

Verhaltenstipps von der Polizei

Die Polizei bittet Eltern ihre Kinder über mögliche Gefahren aufzuklären. Wenn möglich sollten Kinder den Schulweg nicht alleine gehen. Komme es dennoch zu einer solchen Ansprache, sollten Kinder sich von dem Fahrzeug fernhalten, laut auf sich aufmerksam machen und zu belebten Stellen laufen. Werden Kinder nicht von ihren Eltern abgeholt, empfiehlt es sich ein geheimes Kennwort zwischen Eltern und Kindern abzumachen.

