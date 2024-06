Stand: 25.06.2024 14:02 Uhr Kinder-Uni startet auf Föhr

In der Kinder-Uni auf Föhr (Kreis Nordfriesland) können junge Forscherinnen und Forscher im Alter zwischen sechs und 14 Jahren während der gesamten Sommerferienzeit an rund 75 Veranstaltungen teilnehmen. Viele Themen haben einen Bezug zu Landschaft, Natur, Tieren und dem Weltnaturerbe Wattenmeer. Angeboten werden Exkursionen, Besuche bei der Feuerwehr, auf Bauernhöfen, im Museum und Friesischkurse. Den Auftakt macht am Dienstag eine Führung durch das idyllische und märchenhafte Nieblum. Hier dreht sich alles rund um den Walfang, um Kapitäne und Kinder, die zur See gefahren sind.

Klimaforscher Mojib Latif wird am 27. Juli im Kurgartensaal erwartet. Der Experte will dann erklären, wie Windhosen entstehen, die auch an der Nordsee auftreten können. Und am 7. August geht es um die drei größten Raubtiere Deutschlands: Kegelrobben, Seehunde und Schweinswale. Das vollständige Programm ist im Internet veröffentlicht. Die Kinder-Uni läuft bis Anfang September.

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste